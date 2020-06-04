Песков рассказал, почему Путин подключил силовиков к ЧП в Норильске

https://static.news.ru/photo/b0bde44e-a649-11ea-a35e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норильский Онд/vk.com

Президент РФ Владимир Путин заметил расхождения в данных во время совещания, посвящённого ситуации в Норильске, где произошёл разлив 20 тысяч тонн топлива. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это заставило президента подключить к выяснению причин аварии правоохранителей.

Была информация, которая поступила в том числе и на совещании от руководства региона, а также от Министерства по чрезвычайным ситуациям, были заявления, сделанные менеджментом компании. Они расходятся, — цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, правоохранители должны разобраться с информацией о своевременности передачи сведений о ЧП в МЧС.

ЧП произошло 29 мая. В результате аварии разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Часть их попала в местные водоёмы. Как заявил глава МЧС Евгений Зиничев, причиной стала разгерметизация резервуара, которая произошла из-за проседания свай фундамента.

По материалам прокурорских проверок заведены три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод. Правительственная комиссия по ЧС объявила разлив 20 тысяч тонн нефтепродуктов на норильской ТЭЦ-3 чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Режим ЧС введён на всей территории Красноярского края.

3 июня губернатор Красноярского края Александр Усс доложил о ЧП президенту. Владимир Путин устроил разнос на совещании, посвящённом сложившейся ситуации, и призвал к ответственности виновных. Глава государства возмутился, что о ЧП местные власти узнали спустя два дня из соцсетей, и отчитал владельца комбината, где произошла утечка топлива, писал NEWS.ru.