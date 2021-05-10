Основателя НК TOG исключили из списка Интерпола

https://static.news.ru/photo/0626d02e-b21c-11eb-85a4-96000091f725_660.jpg Борис Ройтер Фото: Социальные сети

Комиссия Интерпола исключила из списка разыскиваемых лиц одного из основателей нефтяной компании (НК) Timan Oil & Gas (TOG) Бориса Ройтера. Ранее его задержали на Кипре по требованию РФ в рамках уголовного дела о мошенничестве на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского адвоката мужчины Игоря Зубера.

Юрист пояснил, что рассмотрение вопроса об экстрадиции бизнесмена суд на Кипре возобновит на этой неделе. Он отметил, что теперь Ройтер не попадает под международный розыск.

Комиссия по контролю за файлами Интерпола приняла решение об удалении из базы данных сведений о моём подзащитном, основателе нефтяной компании Timan Oil & Gas (TOG) Борисе Ройтере, удовлетворив ходатайство стороны защиты, — сказал Зубер.

По его словам, комиссия Интерпола удовлетворила ходатайство защиты, так как российские правоохранительные органы не предоставили достаточные доказательства вины бизнесмена. Юрист также отметил, что, по мнению комиссии, действия, вменяемые Ройтеру, не попадают под определение аферы.

Ранее россиянина Алексея Германа, подозреваемого в мошенничестве на 7 млн рублей, экстрадировали из Испании в Россию. По версии следствия, мужчина по поддельным документам на поставку материалов и оборудования перевёл 7 млн рублей на счёт одной из фирм, а потом украл эти деньги вместе с подельником. Это произошло в 2017 году, а через год Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве.