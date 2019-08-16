https://static.news.ru/photo/3623d59c-c0c9-11e9-a08a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Стали известны детали переговоров пилотов самолёта А-321, совершившего экстренную посадку в Подмосковье. Их опубликовал Telegram -канал Baza.

Согласно этим данным, во время взлёта лайнера диспетчеры не раз предупредили экипаж воздушного судна о перелётных птицах.

ВПП 12. Взлёт разрешаю, отдельные перелёты птиц, - приводит канал слова дежурного диспетчера.

Уже через 2 минуты после взлёта, в 6:14 командир подал сигнал об аварийной ситуации и доложил об отказе одного из двигателей. Пилоты сообщили о возврате в аэропорт вылета, однако спустя ещё минуту им пришлось поменять решение. В 6:15 они запросили скорую помощь и службу спасения и доложили о том, что будут садиться вне полосы.

ЧП произошло 15 августа. Самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. На борту находилось 226 пассажиров, в том числе маленькие дети, и семь членов экипажа. В результате инцидента за медицинской помощью обратились 76 человек.

Командир аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, писал News.ru.