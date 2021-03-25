Опубликовано видео с места падения вертолёта МЧС под Калининградом

Кадры с места падения вертолёта МЧС в акватории Куршского залива в Калининградской области появились в Сети. Судно выполняло учебный полёт, связь с ним была потеряна, а после поступило сообщение о выполнении жёсткой посадки.
Учебно-тренировочный полёт выполняли сотрудники Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС.
Вертолёт совершил жёсткую посадку в пяти километрах от берега в акватории залива,
К месту были направлены спасательные средства в количестве десяти единиц техники и 50 членов личного состава. На борту находились три человека, к сожалению, один человек погиб, — сказал представитель регионального управления МЧС.
На месте падения вертолёта в данный момент развёрнут оперативный штаб. Специальная комиссия выясняет причины происшествия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку по факту крушения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.