16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Опубликовано видео с места падения вертолёта МЧС под Калининградом

03:36, 26 марта 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кадры с места падения вертолёта МЧС в акватории Куршского залива в Калининградской области появились в Сети. Судно выполняло учебный полёт, связь с ним была потеряна, а после поступило сообщение о выполнении жёсткой посадки.

Учебно-тренировочный полёт выполняли сотрудники Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС.

Вертолёт совершил жёсткую посадку в пяти километрах от берега в акватории залива, приводит слова начальника отдела информации ГУ МЧС по Калининградской области Алексея Баранова Пятый канал.

К месту были направлены спасательные средства в количестве десяти единиц техники и 50 членов личного состава. На борту находились три человека, к сожалению, один человек погиб, — сказал представитель регионального управления МЧС.

На месте падения вертолёта в данный момент развёрнут оперативный штаб. Специальная комиссия выясняет причины происшествия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку по факту крушения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео