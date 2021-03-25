Опубликовано видео с места падения вертолёта МЧС под Калининградом

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Один человек погиб при крушении вертолёта Ка-32 МЧС России в Калининградской области. Воздушная машина упала в Куршский залив в 5 км от города Полесск.

Тренировочный полёт над акваторией залива выполнял экипаж из трёх человек. Два других лётчика чувствуют себя удовлетворительно, сообщает «Интерфакс». Спасённые летчики чувствуют себя нормально. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Длительная...