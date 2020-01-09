https://static.news.ru/photo/4f312f60-3330-11ea-9184-fa163e074e61_660.jpg Кадры из видео следственного эксперимента СК РФ по Омской области Фото: СК РФ по Омской области

Школьница из Омска вместе со своим парнем зверски убила свою 43-летнюю мать, которая застала их в постели. Орудиями убийства стали нож и молоток. Об этом сообщил СК РФ по Омской области.

В результате проведённых следственных действий установлено, что к преступлению причастны 15-летняя дочь погибшей и 18-летний друг дочери. Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне Нового года, в ночь с 30 по 31 декабря, 43-летняя женщина вернулась пораньше домой, где застала свою 15-летнюю дочь в постели с молодым человеком. Затем произошла ссора, в результате которой, молодая пара нанесла удары женщине молотком и ножом. Мать школьницы успела позвонить подруге, которая затем вызвала скорую помощь. Однако спасти женщину не смогли. Она умерла в больнице. На теле жертвы обнаружено 30 ножевых ранений.

Парень школьницы, который, предположительно, орудовал в ту ночь ножом, на следственном эксперименте рассказал свою версию случившегося. Он сообщил, что мать девочки первая напала на них с ножом, и он ударил её в целях самозащиты.

Следствие возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Сейчас идёт расследование. Подозреваемые отправлены на два месяца в СИЗО.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Омской области нашли пропавшего в Новый год семнадцатилетнего подростка. Он найден мёртвым неподалеку от села Заливино. Следствие полагает, что он умер от переохлаждения организма.