Одиннадцать вагонов с углём сошли с рельсов в Коми

https://static.news.ru/photo/48c6bc9c-d43b-11ea-aefc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georg Ismar/dpa/Global Look Press

Одиннадцать вагонов с углём сошли на железнодорожной станции Иоссер в Коми. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

На месте происшествия ведутся восстановительные работы. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станции Миакуньи Сосногорск. Предполагается незначительная задержка поездов № 42 Москва — Воркута и № 36 Сыктывкар — Усинск, сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что столкновение и сход с рельсов двух грузовых электровозов на юге Санкт-Петербурга привели к крупному ущербу инфраструктуры, рассказали в пресс-службе Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ.