Фото: Сергей Булкин/News.ru

Один из семи госпитализированных после отравления подсолнечным маслом скончался в ульяновской больнице. Об этом сообщили в Минздраве Ульяновской области. Всего в областной клинический центр доставили семь человек, среди них — двое детей.

У всех пострадавших взяты необходимые анализы, на их основании будет установлена причина отравления, — сообщил источник ТАСС.

Ранее в Минздраве пояснили, что все пострадавшие употребляли в пищу масло домашнего производства, приобретённое у одного и того же производителя. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия, писал News.ru.

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