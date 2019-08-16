https://static.news.ru/photo/9cf46aa0-c008-11e9-8108-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Один из семи госпитализированных после отравления подсолнечным маслом скончался в ульяновской больнице. Об этом сообщили в Минздраве Ульяновской области. Всего в областной клинический центр доставили семь человек, среди них — двое детей.

У всех пострадавших взяты необходимые анализы, на их основании будет установлена причина отравления, — сообщил источник ТАСС .

Ранее в Минздраве пояснили, что все пострадавшие употребляли в пищу масло домашнего производства, приобретённое у одного и того же производителя. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия, писал News.ru.