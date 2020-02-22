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Заместителя главы Надымского района ЯМАО заподозрили в растрате 29 млн рублей. Средства ранее были выплачены коммерческой организации за услуги по выполнению работ по благоустройству, которые не были завершены. Об этом в субботу, 22 февраля, журналистам сообщили представители регионального следственного управления СК РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, 29 млн рублей были выплачены по муниципальному контракту. В обязанности коммерческой организации входило выполнение работ по благоустройству главной площади города и бульвара. Однако данные обязательства не...