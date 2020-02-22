https://static.news.ru/photo/1d608330-556f-11ea-a282-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Родители несовершеннолетней девочки из Новосибирска узнали об интимной переписке ребёнка с неизвестным мужчиной. Стражи порядка выяснили, что с ней мог переписываться полицейский.
Злоумышленник заставлял ребёнка отправлять ему обнажённые фотографии. В совращении школьницы подозревается полицейский из Нижнего Новгорода. По версии следствия, мужчина уговорил ребёнка, заявив, что так уже делала его предыдущая знакомая.
Сейчас мужчина арестован, с ним работают компетентные сотрудники, — сообщает «Регион online» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Челябинске бывший депутат отправлен под стражу за растление малолетних. Он подозревается в сексуальных контактах с девочками 14–15 лет. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.