Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители несовершеннолетней девочки из Новосибирска узнали об интимной переписке ребёнка с неизвестным мужчиной. Стражи порядка выяснили, что с ней мог переписываться полицейский.

Злоумышленник заставлял ребёнка отправлять ему обнажённые фотографии. В совращении школьницы подозревается полицейский из Нижнего Новгорода. По версии следствия, мужчина уговорил ребёнка, заявив, что так уже делала его предыдущая знакомая.

Сейчас мужчина арестован, с ним работают компетентные сотрудники, — сообщает «Регион online» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Челябинске бывший депутат отправлен под стражу за растление малолетних. Он подозревается в сексуальных контактах с девочками 14–15 лет. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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