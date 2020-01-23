https://static.news.ru/photo/07b398d2-3de7-11ea-922d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-депутат райсобрания по Челябинской области Гурген Мурдарян отправлен под стражу. Ему вменяют развратные действия в отношении двух и более лиц.

Он был задержан 21 января. Отмечается, что сексуальные контакты с девочками 14-15 лет были добровольными. Суд признал Мурадяна виновным в совершении особо тяжких преступлений. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Одной из причин отправки подозреваемого в СИЗО стало заявление следователей. Последние утверждают, что вне изоляции он может повлиять на свидетелей или скрыться от расследования, пишет Znak.

Ранее NEWS.ru писал, что двоих священников из Аргентины осудили почти на 50 лет за педофилию. В рамках расследования было рассмотрено 28 случаев сексуального насилия в отношении детей.