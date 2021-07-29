Неудачный прыжок парашютиста в Екатеринбурге попал на видео

В Екатеринбурге парашютист спрыгнул с многоэтажного жилого дома и врезался в припаркованный автомобиль. Видео неудачного прыжка опубликовало издание «360».

На кадрах видно, как ночью мужчина с красным парашютом летит над автомобильной стоянкой и в момент приземления ударяется о машину.

Очевидец, снявший происшествие из окна своей квартиры, предположил, что парашютист прыгал либо с балкона, либо с крыши 28-этажного дома. Он также рассказал, что мужчина выжил, а после ещё долго общался с владельцем автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре курсант лётного училища, выполняя прыжок с парашютом, приземлился на 13-м этаже жилого дома. Молодой человек сел на кондиционер, установленный снаружи здания.