Неизвестные заявили о минировании вылетевших из Домодедово самолётов

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Полиция в Крыму проведёт проверку информации о драке между тренером ММА и продавщицей местного магазина. Спортсмен напал на женщину после того, как она сделала ему замечание за отсутствие на лице медицинской маски.

Проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в управлении МВД по республике. Инцидент произошёл в посёлке Новый Свет в Судаке. Боец пришёл в...