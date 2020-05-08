Происшествия

Неизвестные заявили о минировании вылетевших из Домодедово самолётов

13:32, 09 мая 2020 10
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский аэропорт Домодедово получил сообщение о минировании двух самолётов, которые вылетели в Сочи и Уфу.

По словам источника в авиационных кругах, анонимка пришла на почту колл-центра воздушной гавани. Сейчас лайнеры проверяют сотрудники экстренных служб, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестный злоумышленник сообщил о бомбе, якобы заложенной в здании аэропорта Домодедово. Анонимное сообщение оказалось ложным. Эвакуация пассажиров и персонала не проводилась.

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