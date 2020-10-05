На жительницу Москвы завели дело за избиение полицейских

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Жительница Москвы стала фигуранткой уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Будучи в состоянии опьянения, она напала на сотрудников полиции.

Инцидент произошёл на Селигерской улице. Полицейские потребовали от 30-летней женщины прекратить нарушение общественного порядка. В ответ она нанесла одному удар ногой в область паха, а другому — рукой в предплечье, сообщает ТАСС.

Дебоширке грозит наказание от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее NEWS.ru писал, что в столичном аэропорту Домодедово пьяный житель Ставрополья напал на двух полицейских. Каждого из них он ударил кулаком в лицо. Буйного пассажира задержали, свою вину он признал.