На юге столицы загорелся трансформатор

https://static.news.ru/photo/a689ee96-9ec4-11ea-b295-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба ГУ МЧС по Москве сообщила о происшествии. На юге столицы на территории ТЭЦ загорелся трансформатор.

Инцидент произошёл в Востряковском проезде. На объекте сработала система автоматического тушения огня. На данный момент к месту происшествия направлены сотрудники экстренных служб. Устанавливаются детали, информирует РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в России зафиксировано более 60 очагов природных пожаров. Однако угрозы населённым пунктам и объектам экономики они не представляют.