На юге столицы загорелся трансформатор

Пресс-служба ГУ МЧС по Москве сообщила о происшествии. На юге столицы на территории ТЭЦ загорелся трансформатор.
Инцидент произошёл в Востряковском проезде. На объекте сработала система автоматического тушения огня. На данный момент к месту происшествия направлены сотрудники экстренных служб. Устанавливаются детали, информирует РЕН ТВ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в России зафиксировано более 60 очагов природных пожаров. Однако угрозы населённым пунктам и объектам экономики они не представляют.
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