В России зафиксировано более 60 очагов природных пожаров

Фото: Главное управление МЧС России по Красноярскому краю/vk.com

Российский кабмин дал отрицательный отзыв на проект закона о снижении возраста, после которого начисляются надбавки к пенсионным выплатам, с 80 до 75 лет. Документ размещён в базе данных Госдумы.

Законопроект внесли в ГД депутаты от ЛДПР. В нём предлагалось снизить на пять лет возраст выплаты надбавок к пенсиям. Сейчас по закону «О страховых пенсиях» всем гражданам старше 80 лет...