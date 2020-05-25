В России зафиксировано более 60 очагов природных пожаров

https://static.news.ru/photo/41446ff8-88e8-11ea-9122-fa163e074e61_660.jpgФото: Главное управление МЧС России по Красноярскому краю/vk.com
По данным МЧС, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке в настоящее время зафиксировано 62 природных пожара. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики они не представляют.
На Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале продолжают действовать 62 очага природных пожаров на площади активного горения более 16 гектаров, — сообщили РИА Новости в МЧС.
По данным Авиалесоохраны, площадь, пройденная огнём, в этом году уже составила 8 тыс. гектаров.
Как писал NEWS.ru, Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ прогнозирует рост числа природных пожаров на территории юга России, Дальнего Востока, Сибири и Приволжья. Это может произойти из-за увеличения рекреационной нагрузки на природные территории, а также из-за метеорологической обстановки в ряде регионов. Природные пожары могут вспыхнуть на территории Кемеровской, Томской, Самарской, Оренбургской, Омской, Астраханской и Волгоградской областей, в Краснодарском крае и Калмыкии. Также пожары могут начаться в Якутии из-за открытия охотничьего сезона весной.