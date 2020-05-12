МЧС: в ряде регионов РФ может увеличиться количество природных пожаров

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Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ прогнозирует рост числа природных пожаров на территории юга России, Дальнего Востока, Сибири и Приволжья.

Это может произойти из-за увеличения рекреационной нагрузки на природные территории, а также из-за метеорологической обстановки в ряде регионов. Природные пожары могут вспыхнуть на территории Кемеровской, Томской, Самарской, Оренбургской, Омской, Астраханской и Волгоградской областей, в Краснодарском крае и Калмыкии. Также пожары могут начаться в Якутии из-за открытия охотничьего сезона весной.

NEWS.ru писал, что на большой части территории России введён особый противопожарный режим с 6 мая. Он предусматривает запрет на посещение лесов и разведение в них огня. Опасность природных пожаров крайне высока из-за того, что люди не соблюдают режим самоизоляции.

В первых числах мая МЧС ликвидировало более 4,4 тысячи возгораний. Пожары вспыхивали в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке.