На Урале пресекли контрабанду комплектующих военной техники в Армению

https://static.news.ru/photo/aa7894f8-96d0-11eb-bcb8-96000091f725_660.jpg Фото: utu.customs.gov.ru

На Урале задержали мужчину, который пытался переслать в Армению продукцию военного назначения. Попытку контрабанды пресекли сотрудники Уральской оперативной таможни.

Житель Южного Урала намеревался оправить с помощью курьерской службы в Армению свыше 60 стабилизаторов частоты 8Л026П и поляризованных реле РП-5 для блока управления танкового стабилизатора. Запчасти он перекрасил для того, чтобы придать им вид новых и скрыть идентификационные номера, а также сопроводил поддельной доверенностью на экспорт.

Указанные комплектующие относятся к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ и запрещены к свободной продаже. Для вывоза их за пределы России необходима лицензия ФСВТС России, которой у мужчины не было.

Задержанный признался в попытке контрабанды, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Симферополя попался на незаконной поставке за рубеж военных противогазов и специальных шлемов. При этом в накладных они значились как товар гражданского назначения.