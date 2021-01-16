На Сахалине малышка несколько часов провела на морозе, провалившись в люк

https://static.news.ru/photo/fc37e5f0-58cd-11eb-b1cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Южно-Сахалинске нашли пятилетнюю девочку, которая ушла кататься на снежную горку и не вернулась. Малышка провалилась в открытый люк просидела там несколько часов.

Сейчас ребёнок в больнице, сообщает издание «Сахалин и Курилы».

По данным пресс-службы управления Следственного комитета по Сахалинской области, девочка отправилась на прогулку около 16:00 по местному времени (8:00 мск). Однако длительное время спустя она не пришла домой.

На место происшествия для участия в поисках выехали сотрудники ведомства, а также следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления и сотрудники полиции. Вместе с ними прибыли и волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова».

В какой-то момент появились слухи, что ребёнка видели с неизвестным мужчиной. Правоохранительные органы готовы были возбудить уголовное дело.

Однако ребёнка всё же нашли. Сейчас по факту ЧП проводится проверка.

Ранее в Карелии, как писал NEWS.ru, завершились поиски шестилетнего мальчика, пропавшего 28 декабря 2020 года. Его тело было обнаружено водолазами в реке Тохмайоки.