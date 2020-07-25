На МКАД произошло ДТП с участием трёх машин

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Кингисеппский городской суд Ленинградской области на 30 суток арестовал подданного Швеции за незаконное пересечение государственной границы. В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное по статье «Незаконное пересечение границы РФ», ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Мужчина 20 июля в вечернее время пересёк вплавь по реке Нарва госграницу РФ из Эстонской Республики, — говорится в сообщении Ленинградского областного суда. Суд учёл, что швед не имеет на...