На МКАД произошло ДТП с участием трёх машин

На МКАД в районе Варшавского шоссе произошло столкновение трёх автомобилей.
Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале. По его данным, информации о пострадавших на данный момент нет.
На 35 километре МКАД (в районе Варшавского шоссе) столкнулись три автомобиля. Возможны пострадавшие, — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. На данный момент проезжая часть освобождена,
Ранее NEWS.ru писал о том, что двое погибли и трое пострадали в результате аварии на 1023-м километре трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе Самарской области. ДТП произошло в воскресенье в 08:50, водитель автомобиля Peugeot, ехавший со стороны Тольятти, столкнулся со стоящим на обочине грузовиком «ГАЗ-3310 Валдай».
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