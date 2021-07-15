На Алтае полицейского убили и сожгли его машину

На Алтае бывший заключённый убил полицейского, после чего сжёг его машину. Тело было обнаружено на полевой дороге под Барнаулом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщение о пропаже мужчины поступило в полицию вечером 14 июля. Утром следующего дня его автомобиль и тело нашли сотрудники дорожно-патрульной службы. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ.

Как уточняет Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в убийстве подозревают 57-летнего местного жителя. Он недавно освободился из колонии, где отбывал срок за убийство и находился под административным надзором. Именно его и поехал проверять убитый участковый.

Сам подозреваемый утверждает, что полицейский приехал, провёл беседу и уехал. Тем не менее женщина, находившаяся в гостях у поднадзорного, рассказала, что тот после беседы сел в служебную машину и уехал вместе с участковым. В момент задержания подозреваемый был сильно пьян.

Специалисты также нашли кровь на одежде подозреваемого. Теперь предстоит выяснить, кому она принадлежит, — незадолго до инцидента мужчина порезался.

Ранее в Барнауле женщина сожгла своего новорождённого ребёнка. Тело обнаружила местная школьница за гаражами.