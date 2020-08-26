Мёртвые дельфины найдены у берегов Маврикия, где произошёл разлив топлива

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Как минимум 13 мёртвых дельфинов найдено у юго-восточного побережья острова Маврикий, где из-за севшего на мель японского судна произошёл разлив топлива.

Такую информацию представило издание Defi Media со ссылкой на местные власти.

Сухогруз Wakashio перевозил четыре тысячи тонн нефтепродуктов. Он сел на мель у прибрежного рифа в районе морского заповедника Blue Bay. Вскоре из-за пробоины в океан вылилось около одной тысячи тонн нефтепродуктов, что вызвало первую в истории Маврикия подобную экологическую катастрофу. Власти острова объявили 6 августа режим чрезвычайной экологической ситуации и обратились в ООН с просьбой о срочной помощи. К 12 августа удалось выкачать из цистерн Wakashio около 2,5 тысячи тонн мазута.

Wakashio принадлежит компании из Японии, но приписано к панамскому порту. Судно спустили на воду в 2007 году. Оно направлялось из Китая в Бразилию.

Ранее NEWS.ru писал, что судно Wakashio раскололось надвое к середине дня 15 августа.