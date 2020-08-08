На Маврикии ввели режим ЧС из-за разлива нефти с сухогруза

https://static.news.ru/photo/beaad31e-d975-11ea-849b-fa163e074e61_660.jpg Фото: PriyaHein/twitter.com

Режим чрезвычайной экологической ситуации ввели власти Маврикия из-за утечки нефти в прибрежной зоне. Полицейские острова начали расследование причин инцидента.

Нефть разлилась с сухогруза MV Wakashio. 25 июля он сел на мель в зоне коралловых рифов. Тогда команду пришлось эвакуировать с судна. Из-за аварии в море попали тонны горючего, а огромное пятно уже так близко к острову, что его наблюдают и жители, и гости Маврикия, передаёт «Би-би-си».

Из-за аварии под угрозой оказался весь турбизнес, который является для острова основной статьёй доходов, так как Маврикий славится своими коралловыми рифами и уникальной природой.

Экологи и экономисты уже бьют тревогу, ведь из-за разлива нефти могут погибнуть тысячи морских обитателей, а удар по туризму — разрушить экономику государства.

Власти Маврикия не могут сами справиться с ситуацией и, признав, что у них слишком мало опыта в решении подобных задач, обратились за помощью к Франции, которая уже пообещала подключиться к работам по ликвидации нефтяного пятна.

Сухогруз MV Wakashio принадлежит компании из Японии, но приписан к панамскому порту. Судно шло в водах Маврикия без груза, однако на его борту было примерно 4 тыс. тонн топлива. Капитан сухогруза при этом утверждает, что пытался не допустить утечку.

Очередное экологическое ЧП случилось в Норильске. На этот раз разлив топливно-водяной смеси произошёл в результате работ по ликвидации последствий майской аварии на ТЭЦ-3. Загрязнению подверглась река Амбарная, писал NEWS.ru.