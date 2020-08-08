Тысяча тонн нефтепродуктов вытекла в океан возле Маврикия

https://static.news.ru/photo/558325de-da20-11ea-b1ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/mauritiusguide

По меньшей мере одна тысяча тонн нефтепродуктов вытекла в Индийский океан возле острова Маврикий. Нефть разлилась из пробоины с сухогруза MV Wakashio, который сел на мель в зоне коралловых рифов восточной части острова рядом с популярным у туристов пляжем Blue Bay.

По предварительным оценкам, объём утечки составил порядка одной тысячи тонн, — цитирует ТАСС замглавы компании Mitsui O.S.K. Lines, управляющей судном Акихико Оно.

Он также принёс «глубочайшие извинения за произошедшее» и пообещал заниматься решением проблемы до конца.

Как писал NEWS.ru, режим чрезвычайной экологической ситуации ввели власти Маврикия из-за утечки нефти в прибрежной зоне. Полицейские острова начали расследование причин инцидента, произошедшего 25 июля. Экологи и экономисты уже бьют тревогу, ведь из-за разлива нефти могут погибнуть тысячи морских обитателей, а удар по туризму — разрушить экономику государства. Турбизнес является для острова основной статьёй доходов, так как Маврикий славится своими коралловыми рифами и уникальной природой.

Власти этого небольшого островного государства, расположенного к востоку от Мадагаскара, не могут сами справиться с ситуацией и уже обратились за помощью к Франции, которая пообещала подключиться к работам по ликвидации нефтяного пятна.

Сухогруз MV Wakashio принадлежит компании из Японии, но приписан к панамскому порту. Судно шло из Китая в Бразилию с заходом в Сингапур без груза, однако на его борту было примерно 4 тыс. тонн топлива.