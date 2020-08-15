Судно Wakashio раскололось надвое у берегов Маврикия

https://static.news.ru/photo/1dc4dfae-df28-11ea-97ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gwendoline Defente/Global Look Press

Судно Wakashio, севшее на мель возле Маврикия 25 июля, раскололось надвое к середине дня 15 августа.

Буксиры уже подцепили носовую часть судна и начали её транспортировку в отдалённую часть океана, где она будет затоплена. Это произойдёт не меньше чем в одной тысяче километров от Маврикия, — рассказал глава департамента по морским делам Ален Донат, слова которого приводит газета Le Mauricien.

Известно, что кормовая часть судна по-прежнему находится на рифе. Корабль разломился в 15:40 (14:40 мск).

THE START OF THE END for MV Wakaskio.



The oil tanker finally broken in two this after 30 minutes ago. #MauritiusOilSpill #Mauritius #WAKASHIO pic.twitter.com/UwMccPUb81 — MAU News (@MAUNews3) August 15, 2020

Сухогруз Wakashio перевозил четыре тысячи тонн нефтепродуктов. Он сел на мель у прибрежного рифа в районе морского заповедника Blue Bay. Вскоре из-за пробоины в океан вылилось около одной тысячи тонн нефтепродуктов, что вызвало первую в истории Маврикия подобную экологическую катастрофу. Власти острова объявили 6 августа режим чрезвычайной экологической ситуации и обратилось в ООН с просьбой о срочной помощи. К 12 августа удалось выкачать из цистерн Wakashio около 2,5 тысяч тонн мазута. В настоящее время нефтепродукты продолжают выливаться в открытый океан.

Wakashio принадлежит компании из Японии, но приписан к панамскому порту. Судно спустили на воду в 2007 году. Оно направлялось из Китая в Бразилию.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Японии направило группу специалистов для помощи в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов возле Маврикия.