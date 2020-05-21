Мужчина устроил стрельбу из винтовки в торговом центре в США

Стрельба произошла в торговом центре в городе Глендейл в американском штате Аризона. В результате три человека получили ранения, нападавшего задержала полиция.
Все пострадавшие были госпитализированы, состояние одного из них врачи оценивают как критическое. Мотив подозреваемого выясняется.
#Westgate is teeming with law-enforcement right now after at least two people were shot. One suspect in custody. Unclear how many victims total. No word on a motive. Police chopper is still overhead @ABC15pic.twitter.com/GuPwi5QrJL
По словам члена сената Аризоны Мартина Кесады, который был в ТЦ в момент инцидента, стрельбу мужчина вёл из полуавтоматической винтовки AR-15.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина устроил стрельбу на рынке в Техасе. Полицейские задержали его. В результате инцидента пострадали семь человек, некоторые из них получили ранения от срикошетивших пуль.