Происшествия

Мужчина устроил стрельбу из винтовки в торговом центре в США

08:07, 21 мая 2020
Фото: ZachCrenshaw/Twitter

Стрельба произошла в торговом центре в городе Глендейл в американском штате Аризона. В результате три человека получили ранения, нападавшего задержала полиция.

Все пострадавшие были госпитализированы, состояние одного из них врачи оценивают как критическое. Мотив подозреваемого выясняется. 

По словам члена сената Аризоны Мартина Кесады, который был в ТЦ в момент инцидента, стрельбу мужчина вёл из полуавтоматической винтовки AR-15.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина устроил стрельбу на рынке в Техасе. Полицейские задержали его. В результате инцидента пострадали семь человек, некоторые из них получили ранения от срикошетивших пуль.

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