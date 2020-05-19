Мужчина упал на рельсы на железнодорожной станции «Верхние Котлы»

https://static.news.ru/photo/eec5245e-99ca-11ea-aff5-fa163e074e61_660.jpg Платформа «Верхние Котлы» Фото: A.Savin/FAL/wikipedia.org

Движение поездов на железнодорожной платформе «Верхние Котлы» в сторону Москвы приостановили после падения человека рельсы.

По словам источника в экстренных службах, в результате падения мужчина получил открытый перелом ноги. Сейчас пострадавший находится на рельсах и ждёт прибытия медиков, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru, что в центре Санкт-Петербурга после столкновения на набережной Фонтанки автомобиль пробил ограждение и упал в реку. Водитель самостоятельно смог разбить стекло, выбраться из машины и доплыть до берега. Выбраться из воды ему помогли спасатели.