Мужчина упал на рельсы на железнодорожной станции «Верхние Котлы»

Движение поездов на железнодорожной платформе «Верхние Котлы» в сторону Москвы приостановили после падения человека рельсы.
По словам источника в экстренных службах, в результате падения мужчина получил открытый перелом ноги. Сейчас пострадавший находится на рельсах и ждёт прибытия медиков,
Ранее NEWS.ru, что в центре Санкт-Петербурга после столкновения на набережной Фонтанки автомобиль пробил ограждение и упал в реку. Водитель самостоятельно смог разбить стекло, выбраться из машины и доплыть до берега. Выбраться из воды ему помогли спасатели.
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