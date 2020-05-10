Москвичка рассказала подробности гей-драмы, в которой погиб её сын

https://static.news.ru/photo/c35be0be-92db-11ea-b335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать молодого человека, которого 10 мая расстрелял любовник, пыталась защитить сына собственным телом.

По словам женщины, все трое сидели на кухне. Отойдя ненадолго, она услышала ругань и крики. В прихожей квартиры находившийся в гостях юноша достал пистолет и открыл огонь по своему бойфренду.

Мать, по её словам, кинулась защитить сына и сама угодила под пулю. После этого нападавший выстрелил себе в шею. Скорую вызвала соседка, прибежавшая на звуки стрельбы, передаёт Telegram-канал Mash.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве молодой человек расстрелял любовника и его мать, а после попытался покончить с собой. Парни тайно встречались и свои отношения не афишировали. Однажды мать открыла телефон сына и увидела там «обнажённые» фото любовника, которого начала шантажировать. Не выдержав давления, 10 мая юноша выстрелил из пистолета Макарова в своего парня — тот умер на месте, а затем — в его мать. После этого он попытался покончить с собой, но выжил.