Модель Зара Абид находилась на борту рухнувшего в Пакистане самолёта

https://static.news.ru/photo/76ecbb7c-9c2c-11ea-a549-fa163e074e61_660.jpg Фото: zaraabidofficial/instagram

Известная фотомодель Зара Абид находилась на борту самолёта «Пакистанских авиалиний», рухнувшего на жилые дома в Карачи.

В социальных сетях появился список пассажиров рейса, следовавшего из Лахора. Среди них — имя Зары Абид. Информацию о том, что девушка была в Airbus A-320 в момент трагедии, подтвердили её друзья. В последнем посте в Instagram Абид написала «Летайте высоко, это хорошо».

На борту упавшего самолёта находились 107 человек: восемь членов экипажа и 99 пассажиров. Мэр Карачи Васим Ахтар заявил, что выживших при крушении нет. При этом в СМИ появилась информация о том, что семь человек, в том числе президент Банка Пенджаба Зафар Масуд, чудом уцелели и были доставлены в отделении реанимации и интенсивной терапии, писал NEWS.ru.