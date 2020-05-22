Модель Зара Абид находилась на борту рухнувшего в Пакистане самолёта

Известная фотомодель Зара Абид находилась на борту самолёта «Пакистанских авиалиний», рухнувшего на жилые дома в Карачи.
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На борту упавшего самолёта находились 107 человек: восемь членов экипажа и 99 пассажиров. Мэр Карачи Васим Ахтар заявил, что выживших при крушении нет. При этом в СМИ появилась информация о том, что семь человек, в том числе президент Банка Пенджаба Зафар Масуд, чудом уцелели и были доставлены в отделении реанимации и интенсивной терапии, писал NEWS.ru.
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