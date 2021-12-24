Мать похищенного в Новосибирске ребёнка рассказала об инциденте

Двое мужчин скрутили матери из Новосибирска руки и заткнули рот кляпом прямо на улице, пока их сообщник похищал её ребёнка. В беседе с «360» пострадавшая рассказала, что один из них был одет в штатское, а второй носил камуфляжную куртку.

Мы выходим из машины с ребёнком, ко мне подбегают двое мужчин. Один — в штатском, второй — в камуфляжной куртке. Он скручивает мне руки за спиной, затыкает рот, шею начинает сворачивать, а второй ослепляет меня фонариком, чтобы я ничего не видела. Третий, который вообще с другой стороны подбежал, выхватывает ребенка и убегает с ним куда-то. Ребёнок кричал: «Мамочка, спаси меня!», — рассказала потерпевшая.

Уже в полиции пострадавшая узнала, что таким образом у неё забрал ребёнка её муж: сейчас у супругов идёт тяжёлый процесс развода. Сотрудникам правоохранительных органов удалось «пробить» данные машины и установить личность нарушителя. Причиной развода женщина назвала насилие в семье: супруг избивал девушку. В Следственном комитете заявили, что по факту дела проводится проверка.

Ранее мужчина избил бывшую жену и похитил их общего четырёхлетнего сына в Санкт-Петербурге. Он напал, когда женщина вела ребёнка в детский сад, рассказала сама пострадавшая Марина.