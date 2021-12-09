Мужчина избил бывшую жену и похитил у неё ребёнка в Петербурге

Мужчина избил бывшую жену и похитил их общего четырёхлетнего сына в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «360». Он напал, когда женщина вела ребёнка в детский сад, рассказала сама пострадавшая Марина.

Мы шли с сыном в детский сад. Константин подошёл сзади, подошёл к ребёнку, попытался его вырвать у меня, потом начал наносить мне кулаками удары в лицо. Несколько серий было таких ударов, после чего я упала без сил. И он забрал ребёнка и скрылся на автомобиле, — описала она произошедшее.

У женщины оскольчатый перелом носа, рваная рана лица и сотрясение мозга. Мотивов похищения она не знает, но мужчина говорил, что хочет воспитывать и растить сына.

Марина добавила, что бывший муж похищает ребёнка в четвёртый раз. Однажды ему выписали протокол об административном нарушении, но к ответственности не привлекли, потому что прошёл двухмесячный срок привлечения. Последний раз Константин сделал это в конце 2020 года, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ребёнка обнаружили у бабушки по линии отца в городе Кудрово Ленобласти.

В МВД сообщили, что похитителя разыскивают.

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