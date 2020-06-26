Происшествия

Легковой автомобиль сгорел на проспекте Вернадского в Москве

21:36, 26 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на проспекте Вернадского вспыхнул легковой автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал. Пожар произошёл в районе дома 101, корпус 3.

Происходило загорание легкового автомобиля по направлению в область. Площадь возгорания три квадратных метра. Ликвидировано в 20:23, — заявили в пресс-службе столичного главка МЧС журналистам РИА Новости.

В районе происшествия были перекрыты две полосы дороги. Движение на этом участке затруднено.

NEWS.ru писал, что в Махачкале около автомобильной станции загорелись торговые точки. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Общая площадь возгорания составила  1,2 тыс. кв. метров. Для ликвидации пожара были привлечены 65 человек личного состава и 21 единица техники.

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