Легковой автомобиль сгорел на проспекте Вернадского в Москве

https://static.news.ru/photo/3c638e40-b7de-11ea-b4a5-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве на проспекте Вернадского вспыхнул легковой автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал. Пожар произошёл в районе дома 101, корпус 3.
Происходило загорание легкового автомобиля по направлению в область. Площадь возгорания три квадратных метра. Ликвидировано в 20:23, — заявили в пресс-службе столичного главка МЧС журналистам РИА Новости.
В районе происшествия были перекрыты две полосы дороги. Движение на этом участке затруднено.
NEWS.ru писал, что в Махачкале около автомобильной станции загорелись торговые точки. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Общая площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. метров. Для ликвидации пожара были привлечены 65 человек личного состава и 21 единица техники.