Легковой автомобиль сгорел на проспекте Вернадского в Москве

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Шотландская полиция считает, что инцидент в Глазго, где злоумышленник порезал шесть человек, не является терактом.

Инцидент на улице West George в Глазго не рассматривается как акт терроризма. Расследование продолжается, — написала пресс-служба полиции в Twitter. Нападение произошло в гостинице в центре города. Сообщается, что в...