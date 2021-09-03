Красноярец разгромил ветклинику после смерти собаки

Мужчина разбил топором телевизор и ударил по стойке администрации в ветеринарной клинике Красноярска. Это был постоянный клиент учреждения, который узнал о смерти своей собаки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

В настоящее время по данному факту сотрудники отдела полиции № 11 проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в ведомстве.

Камера видеонаблюдения записала действия мужчины, его требование передать что-то хозяину ветеринарной клиники и слова о том, что отпечатков пальцев он не оставил.

За пандемию спрос на домашних животных вырос в 1,5 раза. За время пандемии ветклиники также не фиксировали снижения оборотов. В частности, в мае этого года ветеринарные клиники Москвы заработали 802 млн рублей — на 40% больше, чем в мае 2020 года.

Кроме того, перед пиком антиковидных ограничений в марте 2020 года в Москве владельцы питомцев купили товаров почти на 2 млрд рублей.