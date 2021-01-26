Короткое замыкание окрасило небо Ялты в оранжевый цвет

https://static.news.ru/photo/a582c16a-5fc3-11eb-9485-fa163e074e61_660.jpg Фото: travelcrimea.com

Жители Ялты временно остались без электричества в ночь на 26 января 2021 года. На подстанции в посёлке Массандра произошло короткое замыкание. Тёмное небо заполонили яркие вспышки.

Издалека явление больше напоминало взрывы или грозу. ЧП попало на видео. На кадрах облака окрашиваются в ярко-оранжевый цвет, а огни города мгновенно гаснут.

Возгораний нет, взрывов нет, пострадавших нет!!! Аварийное отключение подстанции 110 киловольт в посёлке Массандра. Короткое замыкание на электросетях из-за непогоды. Аварийный участок был оперативно отключён и выведен в ремонт. Потребители подключены по резервной линии, — написала глава Ялты Янина Павленко.

Она также попросила жителей Ялты сообщить, где ещё отсутствует электричество, либо позвонить на телефону 112.

Накануне около 25 тысяч жителей Чечни лишились электроснабжения из-за отключения выключателя трансформатора, заявили в Минэнерго РФ. Инцидент произошёл 16 января 2021 года в 18:07 мск на подстанции 110 кВ в Гудермесе. Температура воздуха сейчас в регионе два градуса по Цельсию. Аварийные работы продолжаются, идёт восстановление коммуникаций.

Кроме того, 16 января квартиры столичного ЖК на северо-востоке Москвы залило кипятком из-за коммунальной аварии. Причиной стали порывы труб после повышения давления. Последствия происшествия жильцам пришлось устранять самим. Горячая вода повредила мебель, двери, отделку. Проржавевшие магистрали и нанесённый жидкостью урон жильцы сняли на фото и видео, писал NEWS.ru.