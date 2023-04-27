Блиновская, Лерчек, Митрошина: налоговики теперь охотятся на топ-блогеров? Эксперты считают что российским королям соцсетей придется сильно пересмотреть подход к своей финансовой деятельности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержала ФСБ при попытке уехать из России. Следственный комитет сообщает, что против нее возбуждено уголовное дело о неуплате налогов и легализации денежных средств. За последнее время это уже не первый случай уголовного преследования крупных блогеров: ранее дела были заведены на Валерию Чекалину (известную как Лерчек) и ее мужа, а также на Александру Митрошину. NEWS.ru вспомнил похожие случаи задержаний российских блогеров и попытался узнать, является ли это масштабной кампанией по их "раскулачиванию".

В чем обвиняют «королеву марафонов»

По данным Telegram-канала «112», уголовное дело против Блиновской было возбуждено накануне. Еще вчера вечером Елена выступала на конференции «Амоконф» на сцене «ВТБ Арены». Уже утром 27 апреля блогершу задержали на границе с Белоруссией. По данным Mash, Елена собиралась улететь в Ташкент.

«По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему „дробления“ бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей. Кроме того, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций», — говорится в сообщении СК.

Фото: мвд.рф Елена Блиновская

По данным «Известий», девушка должна была улететь в другом направлении: у нее были билеты в Казахстан. Однако кто-то предупредил ее о возможном задержании, поэтому она изменила маршрут и «среди ночи вызвала Майбах с водителем и поехала в сторону Белоруссии», уточняет издание. Там её и задержали правоохранители.

В ведомстве уточнили, что сумма неоплаченного долга составила 918 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198, п. «б» УК) и легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК).

Также следователи проводят обыски в ее доме «Миллениум парк» в подмосковном поселке Истра. Сейчас Блиновскую допрашивают в рамках уголовного дела. Ее муж Алексей проходит свидетелем, его тоже вызвали на допрос.

Чем известна Блиновская

Елена Блиновская — российский блогер, автор и ведущая популярного марафона личностного роста «Марафон желаний». Она родилась 25 августа 1981 года в небольшом поселке в Кировской области. В 2016 году Блиновская приняла участие в конкурсе красоты «Миссис Россия International» и стала его победительницей.

Позднее Елена занялась изучением различных духовных практик, читала книги по психологии и смотрела видео на тему роста личности. Получив достаточно знаний, она создала собственную методику личностного роста, помогающую людям, как она утверждает, исполнять свои мечты и добиваться поставленных целей. В ходе создания «Марафона желаний» Блиновская вдохновлялась тренингами американского бизнес-тренера Тони Роббинса. По словам самой Елены, на создание марафона ее вдохновил бестселлер Ронды Берн «Секрет» и роман Паоло Коэльо «Алхимик». Она утверждает, что ее методика основана исключительно на психологии и не имеет ничего экстраординарного.

Бизнес Блиновской пошел в гору и в 2016 году проект начал становиться все более узнаваемым. В 2018 году блогер зарегистрировала словосочетание «Марафон желаний» как товарный знак. На сегодняшний день Блиновская входит в число самых популярных и высокооплачиваемых блогеров России. Ее тренинги посетили более 300 тысяч человек.

Фото: lb2508/t.me Елена Блиновская

Елена замужем за предпринимателем Алексеем Блиновским. У пары четверо детей: Всеволод, Мирон, Платон и Аврора.

Придут ли за блогерами-миллионниками?

Проверки, да и задержания популярных российских блогеров вряд ли прекратятся в ближайшем будущем. В налоговой службе создали специальный отдел для проверки россиян, которые зарабатывают больше 50 млн рублей в год на продажах курсов и марафонов в социальных сетях, утверждает Baza. Издание сообщает, что «блогерский отдел в ФНC» появился совсем недавно. Со ссылкой на источник, Baza сообщает, что уголовные дела начали заводиться из-за того, что никто из известных блогеров не платил налоги. Анонимный собеседник издания также добавил, что вскоре количество уголовных дел на российских инфлюенсеров может увеличиться.

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов сообщил NEWS.RU, что ведомство, которым он руководит, занимается подобными делами и пытается прояснить ситуацию не только с налоговой службой, но и с правоохранительными органами. Он также сказал, что пока Блиновская за помощью не обращалась, но если это произойдет, то начнутся разбирательства.



По словам Титова, заявление Следственного комитета о том, что задержанная целенаправленно «дробила бизнес», а также втягивала в преступные схемы других «звучит как вердикт, который вынесли заранее». Он подчеркнул, что необходимо изучить материалы дела, чтобы считать обвинение оправданным. Титов уверен, что борьба с дроблением бизнеса стала важной темой для российской экономики, поэтому необходимо прописать специальные правила.



Адвокат Леонид Исаев предположил, что блогеры не слишком серьезно относятся к обязанности платить налоги.



«Вообще, конечно, есть такая тенденция, что многие блогеры считают, что их деятельность, скажем так, не слишком распространяется на налоговое законодательство и подчиняется ему. Там много источников дохода: блогеры вещают, а там идут пожертвования, реклама — соответственно, отследить это довольно сложно в наш век высоких технологий. Поэтому да, я вполне допускаю, что некоторые блогеры не относятся всерьёз к таким скучным вещам, как ведение налоговой отчётности, подачи декларации и так далее, и поэтому выходят за рамки статьи 198 уголовного кодекса», — говорит он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогеров преследуют по «налоговым» статьям, потому что государство перестало «смотреть сквозь пальцы на недополучение налогов от людей, зарабатывающих в виртуальном пространстве», считает Исаев. Он также предположил, что активность правоохранительных органов косвенно связана с проведением СВО.



«Я думаю, косвенно это может быть связано с СВО, потому что она требует поступлений в бюджет, значительных поступлений, поэтому государство пытается закрыть те пробелы в реализации налоговой политики, которые существовали ранее и с которыми оно в той или иной степени мирилось», — заявил Исаев.



В то же время юрист сомневается, что в деле Блиновской есть какой-то политический подтекст. Скорее всего, говорит он, государство пытается выстроить систему финансового контроля над деятельностью блогеров.



«Возможно, государство попытается выстроить чёткую систему контроля финансового мониторинга над деятельностью блогеров с целью обеспечения выполнения ими своих налоговых обязательств. То есть своеобразная, такая превентивная мера, чтобы блогеры изначально понимали, что теперь совершенно другие правила — надо работать абсолютно прозрачно и выполнять предписанные налоговым законодательством обязанности», — заключил эксперт.



Юрист также посоветовал медийным личностям в нынешних обстоятельствах обратить внимание на источники финансирования. По его словам, по сравнению со статьей о государственной измене дела о неуплате налогов покажутся «детской забавой».



«Надо учитывать нынешнюю ситуацию, я бы на месте блогеров вообще думал о правоохранителях не столько в связи с налоговыми правонарушениями, сколько в связи с источниками финансирования. Я бы посоветовал им более серьёзно относиться к этому вопросу и как-то систематизировать физические, юридические лица, от которых они готовы получать финансовую помощь в качестве рекламы, в качестве поддержки, потому что мы же знаем, как выглядит статья 275 Уголовного кодекса в новой редакции», — предупредил он.

По словам Леонида Исаева, достаточно просто получить финансирование от структуры, которая "ведёт открытую антироссийскую деятельность", и могут возникнуть уже совсем другие проблемы, по сравнению с которыми налоговые покажутся просто детской забавой.

Кто из российских топ-блогеров подозревается в неуплате налогов

Блиновская — не первый блогер в России, против которого возбудили уголовное дело за неуплату налогов. В этом году, 21 марта, СК РФ завёл идентичное дело против 28-летней блогерши Александры Митрошиной. По данным ведомства, Митрошина с октября 2020 года по май 2022 года зарабатывала больше денег от продаж авторских образовательных курсов, чем было изначально заявлено в налоговую.

Фото: Телеграм канал Александры Митрошиной Александра Митрошина

Следствие также уточняет, что девушка имела статус индивидуального предпринимателя и платила налоги по упрощенной системе. Однако средства от продажи курсов в разы превышали установленные для ИП лимиты. СК также добавляет, что блогерша не переходила на общую систему налогообложения, по которой нужно платить НДС и НДФЛ: «Митрошина использовала аффилированные и контролируемые ею ИП. Тем самым она уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей». В доме Митрошиной и ее родных провели тщательные обыски, а следователи изучают ее причастность к другим экономическим преступлениям.До резонансного уголовного дела Митрошина училась в МГУ и ВШЭ, а после вела успешную блогерскую карьеру. На ее страницу в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть) подписано около 4,2 млн человек. Профессионально девушка начала вести блог с 2013 года. Тогда же девушка, как инфлюенсер, начала продавать курсы по правильному ведению блога, а также рассказывала про создание успешного онлайн-бизнеса своим подписчикам. Параллельно с продажей курсов она публиковала посты, где рассказывала про спорт, каратэ и феминизм. Девушка также участвовала в флешмобе #ЯНеХотелаУмирать посвященном защите женщин от домашнего насилия в России. Ее пост на тот момент собрал 453 тысячи лайков.Затем девушка решила покинуть страну и переехать в Дубай. В своих соцсетях она рассказывала о том, что «часто держалась за Москву — порой даже иррационально». Митрошина также выступала с антивоенными заявлениями. Уже в другой стране она заявила, что налоговая служба РФ требует от нее выплатить 200 млн рублей долга. По последним данным РЕН ТВ, Митрошина выплатила долг в 120 млн рублей.Уголовное дело по неуплате налогов не обошло и супругов Чекалиных. 7 марта этого года следователи обыскали дом блогерши Валерии Чекалиной (псевдноми Лерчек) и её супруга Артема. В особняке блогеров нашли золотые слитки, деньги, дорогие машины и украшения. По заявлению СК РФ, супруги должны налоговой службе 300 млн рублей. Ведомство отметило, что блогеры вместе с родственниками «дробили бизнес», чтобы не платить по общей системе налогообложения. Полученные средства от продажи курсов по фитнесу переводились другим людям, хотя по документам услуги оказывали Чекалины.

Молодой паре запретили выезжать за пределы России. 16 марта на Лерчек обвинили в отмывании денежных средств и завели второе уголовное дело. Имущество Чекалиных было арестовано, а супругам запретили пользоваться интернетом.



Лерчек вела фитнес-блог по стретчингу, а также продавала фитнес-марафоны по снижению веса. К 2021 году на Instagram блогерши были подписаны более 9,1 млн человек. Девушка вместе со своим супругом снималась в сериале «Зеленый мэр».