Клуб на 200 кв. м горит в Москве: двое пожарных получили ожоги лица

https://static.news.ru/photo/0e089fc0-89d2-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

Ночной клуб Terem Club загорелся в Москве. Площадь возгорания, по данным LiveCorr, около 200 квадратных метров. На тушение выдвинулся пожарный поезд.

Telegram-канал также опубликовал видео с места происшествия. На нём видно несколько бригад пожарных и технику МЧС. Также очевидцы показали, что с улицы видно открытое горение.

По данным ТАСС, двое спасателей пострадали: у них ожоги лица.

UPD: возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Ранее в приморской Чугуевке пожарные ликвидировали возгорание на деревообрабатывающем заводе. Предприятие горело больше четырёх часов. Как сообщил главк МЧС по региону, пожарным удалось справиться с огнём на площади 2,1 тысячи квадратных метров. Информация о пожаре поступила к спасателям в 17:03 (10:03 мск) в субботу. Первые бригады пожарных прибыли на место уже через шесть минут. К этому моменту крыша административного здания завода уже была объята огнём.