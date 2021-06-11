Клуб на 200 кв. м горит в Москве: двое пожарных получили ожоги лица

Ночной клуб Terem Club загорелся в Москве. Площадь возгорания, по данным LiveCorr, около 200 квадратных метров. На тушение выдвинулся пожарный поезд.
Telegram-канал также опубликовал видео с места происшествия. На нём видно несколько бригад пожарных и технику МЧС. Также очевидцы показали, что с улицы видно открытое горение.
По данным ТАСС, двое спасателей пострадали: у них ожоги лица.
UPD: возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
Ранее в приморской Чугуевке пожарные ликвидировали возгорание на деревообрабатывающем заводе. Предприятие горело больше четырёх часов. Как сообщил главк МЧС по региону, пожарным удалось справиться с огнём на площади 2,1 тысячи квадратных метров. Информация о пожаре поступила к спасателям в 17:03 (10:03 мск) в субботу. Первые бригады пожарных прибыли на место уже через шесть минут. К этому моменту крыша административного здания завода уже была объята огнём.