Избивших пассажира в московском метро молодых людей задержала полиция

Московская полиция задержала трёх молодых людей, жестоко избивших пассажира в вагоне метро. Двух из нападавших арестовали на два месяца. Всем задержанным предъявлено обвинение по делу о хулиганстве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошёл 4 октября. В 18:50 в вагоне поезда, следовавшем от станции «Измайловская» до станции «Первомайская», три молодых человека из хулиганских побуждений напали на 25-летнего пассажира.

Также в ведомстве отмечается, что по результатам экспертизы тяжести причинённого здоровью потерпевшего вреда будет дана дополнительная оценка действиям обвиняемых.

В суде уточнили, что арестованы 22-летний Ханмомали Ханмагомедов и 21-летний Мусалаев Ибрагим. В отношении ещё одного обвиняемого следствие также ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее полиция Петербурга задержала мужчину, который жестоко избил и похитил знакомую вместе с подельником, после того как женщина отказалась с ним общаться. Женщина сейчас в больнице с переломами носа и руки.