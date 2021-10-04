Двое мигрантов в Петербурге похитили и избили женщину после отказа общаться

Полиция Петербурга задержала мужчину, который жестоко избил и похитил знакомую вместе с подельником, после того как женщина отказалась с ним общаться. Об этом РИА Новости рассказали в ГУ МВД по региону. Женщина сейчас в больнице с переломами носа и руки.

Месяц назад 52-летняя петербурженка познакомилась с 40-летним мужчиной из ближнего зарубежья. Какое-то время они переписывались, а затем договорились о встрече.

После первого свидания женщина не захотела продолжать общение, и несмотря на настойчивость ухажера, ответила категорическим отказом. Результатом стало утреннее нападение, — рассказали агентству в полиции.

Отвергнутый иностранец решил отомстить. На Пейзажной улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вместе с подельником он напал на женщину.

Нанося многочисленные удары, нападавшие запихнули потерпевшую в свою машину и уехали. Жертве удалось выбраться, лишь когда похитители остановились у АЗС в Курортном районе города. Там она смогла спрятаться в туалете и попросить о помощи.

Похитителю с сообщником удалось скрыться, но к вечеру их автомобиль перехватила полиция. Пострадавшая была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что мигрантам, обманувшим пенсионерку в Ленобласти на полмиллиона рублей, удалось скрыться. Они были задержаны, но выпущены под подписку о невыезде. В итоге они пешком пересекли границу России, сбежав к себе на родину. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.