Обманувшие пенсионерку на полмиллиона мигранты сбежали на родину

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В России не будут вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В беседе с РИА Новости она сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 связан с наступлением осени.

Локдаун объявлять не будем, — сказала Голикова. Напомним, что ранее аналогичное обещание дали в Кремле: пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что новые ограничения пока не планируются. При этом он...