Обманувшие пенсионерку на полмиллиона мигранты сбежали на родину
Александр Чеков
Александр Чеков
13:12, 01 октября 2021
Фото: pexels.com
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Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленобласти на полмиллиона рублей, были задержаны. Однако им удалось сбежать на родину. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Двое подозреваемых в обмане 68-летней пенсионерки из Волховского района покинули территорию Российской Федерации, сбежав на родину, — говорится в сообщении.
Отмечается, что они пешком пересекли границу России. Скрывшихся мигрантов могут объявить в федеральный розыск.
По данным ведомства, мужчины предложили женщине отремонтировать крышу дачного дома в деревне Глинки Волховского района Ленобласти и взяли предоплату в размере 500 тысяч рублей. Получив деньги, «артельщики» пропали и перестали входить на связь. Обманутая пенсионерка обратилась за помощью в полицию.
По данному возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
По данным МВД, мигранты стали совершать больше преступлений. Так, за восемь месяцев 2021 года их число выросло на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует из статистических данных МВД. Всего с начала года в России иностранными гражданами и лицами без гражданства было совершено 24,7 тысячи преступлений.