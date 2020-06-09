Историк Соколов хочет привлечь экс-студенток к ответственности за клевету

https://static.news.ru/photo/1ce59ec4-aa6d-11ea-b609-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Адвокат историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей аспирантки, планирует привлечь к ответственности за клевету его бывших студенток. Речь идёт о девушках, заявивших о домогательствах со стороны профессора.

Показания свидетельниц, которые оклеветали историка Соколова, что он якобы сексуально домогался кого-то — в отношении всех этих лиц поданы заявления о клевете, — сообщил адвокат Александр Почуев журналистам.

Ранее бывшие студентки Соколова рассказывали в СМИ, что преподаватель неоднократно вступал в отношения с ученицами. По словам девушек, с возлюбленными историк вёл себя грубо. Одна из них, скрывая свою личность, в 2018 году опубликовала заявление в полицию, где жаловалась на истязания, реакции правоохранительных органов тогда не последовало.



9 июня суд в очередной раз отложил начало рассмотрения дела Соколова. Причиной послужило вступление в процесс нового адвоката, который не успел ознакомиться с вещественными доказательствами, до этого поводом для переноса был коронавирус.



Кровавая драма разыгралась в начале прошлого месяца: 8 ноября спасатели выехали на вызов к реке Мойке. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк, преподаватель Петербургского университета. Мужчину достали и отправили в больницу: у него было переохлаждение. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское тело и голову.

Оказалось, что труп принадлежит его выпускнице, 24-летней Анастасии Ещенко. По словам знакомых, они начали встречаться, ещё когда девушка училась на третьем курсе. Пара жила вместе. Незадолго до трагедии между девушкой и её ухажёром произошла ссора. Анастасия собиралась пойти на день рождения к другу, что вывело мужчину из себя. Об этом журналистам сообщил брат убитой, которому та позвонила среди ночи, предположительно, за несколько часов до убийства.

Адвокат Соколова Александр Почуев настаивает, что подзащитный «стал жертвой манипулятивной практики третьих лиц» и травли, которая повлекла конфликт между ним и возлюбленной. Адвокат семьи погибшей Александра Бакшеева считает позицию о «систематической травле» Соколова несостоятельной, пишет «Интерфакс».

Профессор оформил явку с повинной. На заседании суда, где решался вопрос о мере пресечения, Соколов разрыдался. Он признался, что хотел жениться на Анастасии, писал NEWS.ru. Сейчас историк находится под стражей в петербургских «Крестах».