Испуганного Зеленского сняли на видео

https://static.news.ru/photo/17e00724-1576-11eb-bef5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Испуганный президент Украины Владимир Зеленский попал на видео. Происшествие случилось в Мариуполе, где проводился хоккейный матч, глава государства испугался громкого шума.

Украинский лидер прибыл на открытие арены Mariupol Ice Center, где проходил матч между молодёжными командами. Президент стал проводить встречу на фоне игры, когда его речь прервал громкий звук. Зеленский подпрыгнул, испугался и зажал уши.

Глава государства тут же взял себя в руки, несколько раз повторив «всё нормально». А после даже пошутил, что ничего страшного не случилось, потому что вокруг собрались все спортсмены и у всех «здоровое сердце».

После президенту сообщили, что причиной громкого звука стали технические помехи, на что Зеленский предложил продолжить встречу «без звука».

Ранее NEWS.ru сообщил, что глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик раскритиковал работу президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, глава государства удерживает курс на вступление страны в ЕС и НАТО и других планов у него нет.