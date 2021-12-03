Горнорабочий погиб во время взрывных работ на руднике в Бурятии

Горнорабочий погиб в ходе проведения плановых взрывных работ на руднике «Владимирский» в Бурятии. Ещё один человек пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении, опубликованном на сайте республиканского управления СКР.

Тело проходчика было обнаружено утром 4 декабря в труднодоступной местности. Согласно предварительным данным, рабочий мог погибнуть в результате отравления угарным газом, оставшимся в штольне после взрывных работ. Точная причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Отравление угарным газом получил ещё один рабочий. Ему потребовалась медицинская помощь.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее смерть человека». На шахту направлена следственно-оперативная группа, которая проведёт изъятие документов, касающихся техники безопасности, допросы рабочих, а также осмотрит место происшествия.

По данным МЧС, всего в непроветренный забой спускались четверо горнорабочих. Двум из них удалось выбраться самостоятельно.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла авария на глубине 250 метров. В момент взрыва метана и последовавшего затем задымления под землёй находились 285 человек. В результате ЧП погиб 51 человек: 46 шахтёров и пять горноспасателей.

Президент Владимир Путин заявил, что причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты. Согласно отчёту СКР, результаты работы датчиков в шахте фальсифицировались, за основу брали показатели приборов на поверхности.