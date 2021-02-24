Годовалый ребёнок погиб при пожаре в Ульяновской области

В Димитровграде Ульяновской области во время пожара погиб 24-летний молодой человек и годовалый мальчик. Четыре человека самостоятельно эвакуировались.
Возгорание произошло в доме на улице Тухачевского ночью в четверг. Площадь пожара составила 80 кв. м. По факту гибели людей следственные органы возбудили уголовное дело,
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее пожар в частном доме в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск унёс жизни мужчины и двух детей. Прокуратура Московской области начала проверку. Возгорание произошло утром 24 февраля в частном жилом доме. По предварительным данным, причиной пожара мог стать неисправный удлинитель, который был подключён к обогревателю.
Ещё трое детей погибли во время пожара в частном доме в Кировском районе Новосибирска. В результате возгорания сгорел один дом, ещё три получили повреждения. Из здания успели эвакуироваться хозяева и их 16-летний сын, писал NEWS.ru.