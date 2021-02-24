Годовалый ребёнок погиб при пожаре в Ульяновской области

https://static.news.ru/photo/4e6252ae-7735-11eb-8857-96000091f725_660.jpg Фото: МЧС России

В Димитровграде Ульяновской области во время пожара погиб 24-летний молодой человек и годовалый мальчик. Четыре человека самостоятельно эвакуировались.

Возгорание произошло в доме на улице Тухачевского ночью в четверг. Площадь пожара составила 80 кв. м. По факту гибели людей следственные органы возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ульяновской области.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее пожар в частном доме в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск унёс жизни мужчины и двух детей. Прокуратура Московской области начала проверку. Возгорание произошло утром 24 февраля в частном жилом доме. По предварительным данным, причиной пожара мог стать неисправный удлинитель, который был подключён к обогревателю.

Ещё трое детей погибли во время пожара в частном доме в Кировском районе Новосибирска. В результате возгорания сгорел один дом, ещё три получили повреждения. Из здания успели эвакуироваться хозяева и их 16-летний сын, писал NEWS.ru.