Происшествия

Глава ГК «Пионер» оставил предсмертную записку

11:23, 27 июня 2020 66
Андрей Грудин Андрей Грудин Фото: m.pioneer.ru

Руководитель строительной компании «Пионер» Андрей Грудин оставил предсмертную записку. Тело предпринимателя обнаружили 27 июня в офисе его фирмы на Малой Пироговской улице в Москве.

По данным «МК», в записке Грудин попросил никого не винить в произошедшем. Издание также отмечает, что труп обнаружила его супруга Ольга в 00:10 ночи. Она попросила о помощи друга, который и вызвал на место происшествия полицию. Официальных комментариев по поводу гибели предпринимателя московский главк МВД не даёт.

Андрею Грудину был 51 год. До 2001 года он являлся руководителем и акционером компании «Петростройкомплект» (Главленинградстрой), в 2001-м основал совместно с партнёрами группу компаний «Пионер», занимающуюся в основном строительством апарт-отелей в Санкт-Петербурге и Москве. Указом мэра столицы в августе 2012 года был удостоен звания «Почётный строитель города Москвы».

У него остались жена и трое детей.

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