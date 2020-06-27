Глава ГК «Пионер» оставил предсмертную записку

https://static.news.ru/photo/bbf67c36-b850-11ea-a25c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Грудин Фото: m.pioneer.ru

Руководитель строительной компании «Пионер» Андрей Грудин оставил предсмертную записку. Тело предпринимателя обнаружили 27 июня в офисе его фирмы на Малой Пироговской улице в Москве.

По данным «МК», в записке Грудин попросил никого не винить в произошедшем. Издание также отмечает, что труп обнаружила его супруга Ольга в 00:10 ночи. Она попросила о помощи друга, который и вызвал на место происшествия полицию. Официальных комментариев по поводу гибели предпринимателя московский главк МВД не даёт.

Андрею Грудину был 51 год. До 2001 года он являлся руководителем и акционером компании «Петростройкомплект» (Главленинградстрой), в 2001-м основал совместно с партнёрами группу компаний «Пионер», занимающуюся в основном строительством апарт-отелей в Санкт-Петербурге и Москве. Указом мэра столицы в августе 2012 года был удостоен звания «Почётный строитель города Москвы».

У него остались жена и трое детей.