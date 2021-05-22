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Гид группы альпинистов погиб в горах Кабардино-Балкарии

23:47, 23 мая 2021
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Восхождение группы альпинистов в горах Кабардино-Балкарии закончилось смертью её гида. По предварительной информации, мужчина скончался от сердечной недостаточности, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что на перевале Хотютау (высота 3500 метров) альпинисты попросили помощи у Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Во время совершения кольца вокруг Эльбруса, предположительно, от сердечной недостаточности скончался гид группы, — поясняется в сообщении.

К перевалу выдвинулись 11 членов поисково-спасательного отряда.

Ранее стало известно, что в Следственном комитете сообщили о доследственной проверке по факту смерти молодой женщины в горах Чегерского района Кабардино-Балкарии. По предварительным данным, речь идёт об аттракционе по роупджампингу (прыжкам на альпинистских верёвках с объектов).

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