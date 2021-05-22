Гид группы альпинистов погиб в горах Кабардино-Балкарии

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В итальянской провинции Пьемонт в результате падения кабины фуникулёра погибли не менее 12 человек. Ранее сообщалось о восьми жертвах. Об этом в разговоре с журналистами сообщил неназванный представитель горноспасательной и спелеологической службы Пьемонта. Его слова передаёт РИА Новости.

Представитель службы подчеркнул, что из-под обломков кабины фуникулёра спасатели вытащили тела 12 человек. Количество жертв нельзя считать окончательным. Это число может измениться с ходом дальнейшей операции. Возможно, есть ещё одна...