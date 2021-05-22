Гид группы альпинистов погиб в горах Кабардино-Балкарии

Восхождение группы альпинистов в горах Кабардино-Балкарии закончилось смертью её гида. По предварительной информации, мужчина скончался от сердечной недостаточности, сообщает РИА Новости.
Агентство отмечает, что на перевале Хотютау (высота 3500 метров) альпинисты
Во время совершения кольца вокруг Эльбруса, предположительно, от сердечной недостаточности скончался гид группы, — поясняется в сообщении.
К перевалу выдвинулись 11 членов поисково-спасательного отряда.
Ранее стало известно, что в Следственном комитете сообщили о доследственной проверке по факту смерти молодой женщины в горах Чегерского района Кабардино-Балкарии. По предварительным данным, речь идёт об аттракционе по роупджампингу (прыжкам на альпинистских верёвках с объектов).