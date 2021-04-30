Девушка разбилась на аттракционе в Кабардино-Балкарии

https://static.news.ru/photo/32bd53f6-aa8d-11eb-b9b8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Следственном комитете сообщили о доследственной проверке по факту смерти молодой женщины в горах Чегерского района Кабардино-Балкарии.

По предварительным данным, речь идёт об аттракционе по роупджапингу (прыжкам на альпинистских верёвках с объектов). Сообщение об инциденте поступило 1 мая около 15 часов, уточнили в СУ СК РФ по региону.

Поступило сообщение, что при оказании услуги по прыжкам со скалы на аттракционе организаторами не была рассчитана длина верёвки, и во время прыжка девушка ударилась о скалы и погибла, — рассказали следователи.

Сотрудники СУ СК РФ продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, затем предстоит проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшей девушки.

Ранее сообщалось, что в Москве насчитывается 334 аттракциона в парках и на площадях, а также в торговых центрах, и у 127 из них нет действующей регистрации. Собственники объектов с высокой степенью риска должны поставить их на учёт до апреля 2022 года, со средней степенью — до июля, с низкой степенью — до сентября следующего года.