Треть московских аттракционов лишены регистрации

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В Москве насчитывается 334 аттракциона в парках и на площадях, а также в торговых центрах, при этом у 127 из них нет действующей регистрации. Собственники объектов с высокой степенью риска должны поставить их на учёт до апреля 2022 года, со средней степенью — до июля, с низкой степенью — до сентября следующего года.

Обязать эксплуатантов зарегистрировать аттракционы раньше максимально установленных для этого сроков законных оснований нет, — сообщили «Парламентской газете» в столичном Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ).

Как пояснили в ведомстве, регистрация у аттракционов может быть прекращена из-за истёкшего срока службы, модификации устройства, его демонтажа или утилизации, либо смены владельца. Также причиной может быть решение суда о признании недействительным сертификата соответствия.

Но если с регистрацией аттракционы могут подождать, то правила безопасности они исполнять обязаны. На видном месте перед входом на аттракцион должны висеть правила эксплуатации, государственный регистрационный знак и данные последней проверки.

Как писал NEWS.ru, дети пострадали во время катания на аттракционе на востоке Москвы. Инцидент произошёл в торгово-развлекательном центре «Перово Молл». По данным столичной прокуратуры, произошёл обрыв конструкций. В московском управлении Следственного комитета, в свою очередь, заявили, что упал только один ребёнок с неисправного аттракциона. Характер травм пострадавшего и какие-либо подробности об обстоятельствах произошедшего в ведомствах не уточнили. По данным СМИ, травмированы были несколько детей, которые находились в игровой зоне без родителей. Их ушибы были лёгкими, поэтому медицинская помощь никому не потребовалась.