Ребёнок пострадал в Москве из-за неисправного аттракциона

https://static.news.ru/photo/56285fca-79dc-11eb-b9fe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребёнок пострадал во время катания на аттракционе на востоке Москвы. Инцидент произошёл в торгово-развлекательном центре «Перово Молл».

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, днём 28 февраля произошёл обрыв конструкций. В московском управлении Следственного комитета в свою очередь заявили, что ребёнок упал с неисправного аттракциона.

Характер травм пострадавшего и какие-либо подробности об обстоятельствах произошедшего в ведомствах не уточнили. Телеканал «Москва 24» сообщил о том, что травмированы были несколько детей, которые находились в игровой зоне без родителей. По сведениям издания «Подъём», ушибы были лёгкими, поэтому медицинская помощь никому не потребовалась.

Сейчас территориальные подразделения обоих ведомств выясняют причины и детали инцидента. Там намерены проверить отвечали ли оказываемые услуги требованиям безопасности.

По результатам проверок будет дана правовая оценка произошедшему.

Ранее в Китае, как писал NEWS.ru, в результате аварии в парке аттракционов пострадали более 15 человек. Там из-за сбоя в работе карусели люди на полном ходу вывалились на землю из пассажирских корзин.