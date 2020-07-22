Генпрокуратура взяла на контроль дело о ДТП с участием Ефремова

https://static.news.ru/photo/c089d142-cc3e-11ea-a634-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль уголовное дело о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Мы получили ответ из Генеральной прокуратуры, что ведомство взяло это дело на контроль, что исключает возможность принятия по делу Ефремова незаконного решения, — сказал Пискарёв ТАСС.

При этом парламентарий считает, что невозможно полностью исключить влияние на разбирательство из-за его активного освещения в СМИ.

Самое главное, чтобы суд не реагировал на это всё, а принимал решение на основании добросовестно проведённого расследования, — добавил депутат.

Ефремов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии.

Сегодня материалы расследования поступили в Пресненский суд Москвы. Дело будет рассмотривать судья Елена Абрамова. Она известна по приговорам полковнику Захарченко и футболистам Кокорину и Мамаеву.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиоиды и кокаин.

Через несколько дней после случившегося Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего, писал NEWS.ru.