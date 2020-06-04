Генпрокуратура изучит все доводы по ЧП с разливом нефти в Норильске

https://static.news.ru/photo/0ce1b1e8-a635-11ea-8a0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Мармышев/ТАСС

Генеральная прокуратура проверит все обстоятельства аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, из-за которой возникла утечка топлива. Об этом сообщил замгенпрокурора России Николай Шишкин.

Я попрошу внимательно и корректно относиться к заключениям, которые делают ваши специалисты о выводах произошедшего и о материальном ущербе, который был причинён. Все эти доводы будут проверены в ходе расследования возбуждённых уголовных дел, — цитирует его РИА Новости.

ЧП произошло 29 мая. В результате аварии разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Часть их попала в местные водоёмы. Как заявил глава МЧС Евгений Зиничев, причиной стала разгерметизация резервуара, которая произошла из-за проседания свай фундамента.

По материалам прокурорских проверок заведены три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод. МЧС при этом сообщило о запоздавшем звонке о чрезвычайном происшествии, что стало поводом для проверки работы местных чиновников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительственная комиссия по ЧС объявила разлив 20 тысяч тонн нефтепродуктов на норильской ТЭЦ-3 чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Режим ЧС введён на всей территории Красноярского края.