Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции

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Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции. Следствие по его делу завершено, ему инкриминируют мошенничество и руководство преступным сообществом, сообщает ТАСС.

Фургалу и его защитникам объявили об окончании следственных действий, экс-губернатору предъявили обвинение в окончательной редакции, — приводит агентство слова собеседника.

Неделю назад Сергею Фургалу предъявили новое обвинение об организации преступного сообщества, семи эпизодам мошенничества в крупном размере, отмывании денег и другие.

Сам экс-чиновник обвинения не признаёт, он заявляет о непричастности к вменяемым ему деяниям.

Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала и его подельников. Дело направлено в Верховный суд России для рассмотрения вопроса о территориальной подсудности.