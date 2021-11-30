Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
22:26, 30 ноября 2021
Сергей ФургалФото: sledcom.ru/youtube.com/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции. Следствие по его делу завершено, ему инкриминируют мошенничество и руководство преступным сообществом, сообщает ТАСС.
Фургалу и его защитникам объявили об окончании следственных действий, экс-губернатору предъявили обвинение в окончательной редакции, — приводит агентство слова собеседника.
Неделю назад Сергею Фургалу предъявили новое обвинение об организации преступного сообщества, семи эпизодам мошенничества в крупном размере, отмывании денег и другие.
Сам экс-чиновник обвинения не признаёт, он заявляет о непричастности к вменяемым ему деяниям.
Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала и его подельников. Дело направлено в Верховный суд России для рассмотрения вопроса о территориальной подсудности.