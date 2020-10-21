Экс-замглавы Росгвардии задержали за мошенничество

https://static.news.ru/photo/f6bca0e2-7b89-11ea-add2-fa163e074e61_660.jpg Фото: irk.sledcom.ru

Сотрудники правоохранительных органов подозревают бывшего заместителя главы Росгвардии Милейко в мошенничестве. Мужчину задержали в Москве.

Военным следствием в отношении Милейко возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Он задержан, — рассказал журналистам ТАСС источник в силовых структурах.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, комментируя эту информацию отметил, что Милейко был уволен из ведомства летом 2019 года после служебной проверки.

В своё время в отношении него проводилась проверка со стороны главного управления собственной безопасности ведомства, в связи с чем и было принято решение об освобождении С. И. Милейко от занимаемой должности и его увольнении, — сказал он.

По информации «Коммерсанта», дело о мошенничестве в особо крупных размерах возбудили из-за того, что генерал, по данным следствия, незаконно передал своей жене нежилое помещение в Балашихе, где позже открылась парикмахерская. Дом, где находится помещение, был построен для семей внутренних войск МВД.

В Следственном комитете считают, что собственность была переоформлена на пожилую родственницу майора Кирилла Прокудина через подложные документы, а затем перепродана в частные руки за 980 тысяч рублей (по предварительной оценке, её рыночная стоимость составляет около 21 млн рублей).

Прокудин признал вину и заключил соглашение, в рамках которого раскрыл роль Милейко в махинациях. Кроме того, бывшего силовика проверяют на причастность к махинациям при поставке формы, которую он курировал.

Мужчину задержали после обыска в его квартире. В настоящий момент принимается решение о мере пресечения. По словам источников журналистов, следователи могут просить о домашнем аресте, приняв во внимание его былые заслуги.

Ранее NEWS.ru писал, что мэра города Янтарного Калининградской области Алексея Заливатского подозревают в крупном мошенничестве. В деле фигурирует сумма в несколько миллионов рублей.